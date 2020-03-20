Брошенный женщиной россиянин оставил ребенка с запиской «отвезите в детдом»

Россиянин бросил маленького сына в съемной квартире в подмосковном Серпухове после того, как мать ребенка уехала в Магадан к мужчине, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

«Отвезите ребенка в полицию или детдом», — написано в оставленной им записке на картонном листе.

Полицейские связались с россиянкой, и она сообщила им, что оставила мальчика с отцом, а сама сейчас якобы находится в московской больнице. По информации канала, в действительности она уехала за десять тысяч километров, в другой конец страны, к законному мужу.

Супруга она бросила несколько лет назад и уехала к любовнику в Тамбовскую область, потом родила от него. Оттуда в январе этого года они перебрались в Подмосковье с 60 тысячами рублей накоплений. На эти деньги пара сняла квартиру, но работы ни у кого не было. Через месяц деньги начали заканчиваться. Женщина объявила партнеру, что собирается ехать в Москву на заработки, а он должен остаться смотреть за сыном. За месяц мужчина получил от нее пять тысяч рублей. Средств на аренду и жизнь не осталось, и он решил съехать, оставив мальчика в квартире.

В настоящий момент ребенок находится в больнице на обследовании. Сотрудники полиции разыскивают его отца.

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксении Мишонова подтвердила информацию о найденном двухлетнем мальчике с Серпухове. В правительстве Московской области журналистам сообщили, что органы опеки навещают ребенка, после выписки его отправят в дом ребенка. «Ситуация взята на контроль», — сказали в пресс-службе.

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