Россиянка принесла младенца в сумке в медицинский центр и оставила в туалете

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Жительница города Братска в Иркутской области оставила в туалете перинатального центра спортивную сумку с младенцем внутри и ушла, сообщает местный портал «Город».

Издание опубликовало запись с камер наблюдения. На кадрах видно, как женщина средних лет заходит в медицинское учреждение вместе с маленьким ребенком. В руках она держала большую сумку, которой у нее уже не было на выходе из клиники.

Сотрудники центра обнаружили бесхозную сумку в туалете. Внутри лежала новорожденная здоровая девочка весом три килограмма. Младенца отправили в детскую больницу.

По информации «Города», следователи установили личность россиянки и уже работают с ней. Ей грозит уголовная ответственность по статье 125 УК («Оставление в опасности»).

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