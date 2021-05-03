Россия
 
Последние новости
Стали известны подробности визита постпреда России в ЕС
Дуров впервые за три года выложил фото в Instagram и рассмешил подписчиков
В Госдуме назвали срок высадки первых российских космонавтов на Луну
Украина выдвинула ультиматум по Донбассу
Появилось видео победы «Спартака» в матче с «Арсеналом»
ВОЗ даст оценку «Спутнику V»
Президента Армении заподозрили в сокрытии двойного гражданства
Саммит НАТО обсудит вступление Украины в альянс
Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью ЖКХ
Новости партнеров
Прослушать новость

Взрыв после аварии бензовозов и фуры на трассе в России попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Три грузовых автомобиля, два бензовоза и фура, попали в аварию на трассе Екатеринбург — Тюмень и сгорели дотла после взрыва. Видео появилось в Telegram-канале «Говорит Москва».

Возгорание произошло в районе 21-го километра Сибирского тракта. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших в результате ДТП нет. Отмечается, что одна из фур перевозила опасный груз — алюминиевую пудру.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, по предварительным данным, водитель грузовой автомашины «Тата» при движении со стороны Екатеринбурга в направлении Белоярского района врезался в два стоящих на обочине грузовика, после чего произошло возгорание всех трех машин.

Сейчас движение для транспортных средств перекрыто. ГИБДД направляют автомобилистов в объезд.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Возможного виновника ДТП с гибелью детей на Ставрополье арестовали
Момент смертельной аварии с детьми в Ставрополье попал на видео
Два человека погибли в ДТП с опрокинувшимся автобусом на российской трассе