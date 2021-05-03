Взрыв после аварии бензовозов и фуры на трассе в России попал на видео

Три грузовых автомобиля, два бензовоза и фура, попали в аварию на трассе Екатеринбург — Тюмень и сгорели дотла после взрыва. Видео появилось в Telegram-канале «Говорит Москва».

Возгорание произошло в районе 21-го километра Сибирского тракта. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших в результате ДТП нет. Отмечается, что одна из фур перевозила опасный груз — алюминиевую пудру.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, по предварительным данным, водитель грузовой автомашины «Тата» при движении со стороны Екатеринбурга в направлении Белоярского района врезался в два стоящих на обочине грузовика, после чего произошло возгорание всех трех машин.

Сейчас движение для транспортных средств перекрыто. ГИБДД направляют автомобилистов в объезд.