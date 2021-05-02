Возможного виновника ДТП с гибелью детей на Ставрополье арестовали

Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал на два месяца водителя легкового автомобиля, который мог спровоцировать ДТП с гибелью детей на Ставрополье. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает ТАСС.

Уточняется, что возможный виновник аварии пробудет под арестом в течение двух месяцев, до 30 июня.

Представитель следствия сообщил, что мужчина подозревается в совершении преступления, предусматривающего наказание до семи лет лишения свободы. При этом обвинение водителю легкового автомобиля не предъявлено, поскольку необходимые следственные действия еще продолжаются.

Сам водитель на заседании заявил, что признает вину, готов сотрудничать со следствием и просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что оборудованный медицинской техникой борт авиации МЧС России Ил-76 с шестью детьми и одним взрослым, пострадавшими в ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, приземлился в Москве. Вся необходимая медицинская помощь прибывшим будет оказана в подведомственных министерству НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ имени Пирогова.

ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Грачевском округе Ставрополья во второй половине дня 30 апреля. Авария случилась на 535-м километре трассы Р-216. Предварительно, находившиеся в автобусе дети ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения») и части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК России.