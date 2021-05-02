Самолет МЧС с пострадавшими в ДТП в Ставропольском крае прибыл в Москву

Оборудованный медицинской техникой борт авиации МЧС России Ил-76 с шестью детьми и одним взрослым, пострадавшими в ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, приземлился в Москве. О прибытии борта сообщает ТАСС.

Пострадавших сопровождали восемь медработников из разных медучреждений и шесть сотрудников Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Как сообщает министерство здравоохранения, вся необходимая медицинская помощь прибывшим будет оказана в подведомственных министерству НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ имени Пирогова.

Ранее сообщалось о шестерых погибших детях в результате аварии. Пострадали 18 человек, включая 14 детей.

ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Грачевском округе Ставрополья во второй половине дня 30 апреля. Авария произошла на 535-м километре трассы Р-216. Предварительно, находившиеся в автобусе дети ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения») и части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК России.



