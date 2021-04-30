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В России шестеро детей погибли в аварии с КамАЗом

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Фото: Globallookpress.com

В Ставропольском крае шестеро детей погибли при столкновении микроавтобуса и КамАЗа. Об этом сообщили в ГИБДД России, передает РИА Новости.

Еще 12 человек, в том числе восемь детей, пострадали в аварии, уточнили в ведомстве. В ГИБДД добавили, что находившиеся в автобусе дети ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск.

По данным источника «Интерфакс», пострадали 18 человек, включая 14 детей. Собеседник агентства уточнил, что авария произошла на 535-м километре трассы Р-216.

Как пишет Telegram-канал LifeShot, в автобусе ехала юношеская баскетбольная команда. Погибшим детям было от 12 до 14 лет.

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