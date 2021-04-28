Крупное ДТП в Крыму попало на камеру регистратора

В Крыму в результате крупной аварии на трассе Ялта — Севастополь погиб водитель Audi. Трое медиков из второй машины получили травмы и госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает «Крыминформ».

Снятое камерой регистратора видео с моментом столкновения опубликовано в Telegram-канале «Комсомольской правды». В ролике видно, как скорая едет по разделительной линии, остальные автомобили едут ближе к обочине. Неожиданно в кадре появляется легковушка, которая не уступает дорогу и врезается лоб в лоб в медицинскую машину.

По данным «Крыминформа», на момент ДТП скорая передвигалась по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками, пациента внутри не было.