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Крупное ДТП в Крыму попало на камеру регистратора

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В Крыму в результате крупной аварии на трассе Ялта — Севастополь погиб водитель Audi. Трое медиков из второй машины получили травмы и госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает «Крыминформ».

Снятое камерой регистратора видео с моментом столкновения опубликовано в Telegram-канале «Комсомольской правды». В ролике видно, как скорая едет по разделительной линии, остальные автомобили едут ближе к обочине. Неожиданно в кадре появляется легковушка, которая не уступает дорогу и врезается лоб в лоб в медицинскую машину.

По данным «Крыминформа», на момент ДТП скорая передвигалась по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками, пациента внутри не было.

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