Россиянин умер в застрявшей в грязи машине скорой

В хуторе Родники Кагальницкого района Ростовской области местный житель умер в машине скорой помощи, которая застряла в грязи. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, россиянин умер, пока автомобиль вытаскивал трактор. Известно, что пациента решили госпитализировать из-за высокого давления.

Процесс вызволения скорой из грязи попал на видео. Автор ролика показывает размытую землю и задается вопросом «Когда у нас будет здесь дорога?» На записи также видно, что на некоторых участках дороги тяжело двигаться трактору.

В январе сообщалось, что грузовик сбил двух фельдшеров скорой. которые приехали помогать пострадавшим в ДТП в Тульской области. В ночь на 28 января медработники работали на месте аварии в Киреевском районе и осматривали пациентов. На медиков наехала фура, которая двигалась в попутном направлении. Одна фельдшер получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Вторая женщина попала в больницу в среднетяжелом состоянии.