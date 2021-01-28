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Бригада скорой приехала на место ДТП и была сбита грузовиком

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Грузовик сбил двух фельдшеров скорой, которые приехали помогать пострадавшим в ДТП в Тульской области, сообщается на сайте министерства здравоохранения Тульской области.

В ночь на 28 января медработники работали на месте аварии в Киреевском районе и осматривали пациентов. В районе трех часов ночи на медиков наехала фура, которая двигалась в попутном направлении. «В момент происшествия на обочине находились машина скорой помощи и автомобиль ДПС, на спецтранспорте были включены проблесковые маячки», — говорится в публикации.

Одна фельдшер получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Вторая женщина попала в больницу в среднетяжелом состоянии.

23 января в Саратове столкнулись машина полиции и скорая помощь, автомобиль медиков опрокинулся. Фельдшер пострадала, пациент скорой умер.

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