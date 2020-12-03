Пациент вылетел из машины скорой в момент аварии в Подмосковье и попал на видео

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Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем в подмосковной Электростали и перевернулась. От удара носилки с пациентом вылетели на трассу. Видео с места инцидента опубликовано в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».

На кадрах видны перевернувшаяся на бок медицинская машина и разбитая легковушка. Медработники сидят на дороге около лежащего человека и оказывают ему помощь.

В публикации говорится, что аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля, который решил проскочить на желтый свет светофора и не пропустил скорую с включенными маячками.

По неподтвержденным данным канала, выпавший на дорогу человек скончался от полученных травм. В полиции телеканалу НТВ подтвердили факт ДТП. Медики и водитель скорой не пострадали. Информации о состоянии пациента нет.