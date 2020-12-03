Россия
 
Последние новости
Турция поддержала Украину в переговорах по «деоккупации» Крыма
Покупатели высмеяли жакет бренда из-за его сходства с резиновыми перчатками
Озвучившая «Покахонтас» пьяная актриса пнула сына и была дважды задержана
В Венгрии рассказали о гражданской войне в Закарпатье
Доктора Комаровского возмутили глупые народные советы против COVID-19
В Крыму объяснили нежелание Турции признать статус полуострова
Роналду побил рекорд Месси
Россияне массово хлынули по одному маршруту на Новый год
В США подтвердили аварию второго F-117 в Югославии
Новости партнеров
Прослушать новость

Пациент вылетел из машины скорой в момент аварии в Подмосковье и попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»
@msk24dtp

Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем в подмосковной Электростали и перевернулась. От удара носилки с пациентом вылетели на трассу. Видео с места инцидента опубликовано в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».

На кадрах видны перевернувшаяся на бок медицинская машина и разбитая легковушка. Медработники сидят на дороге около лежащего человека и оказывают ему помощь.

В публикации говорится, что аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля, который решил проскочить на желтый свет светофора и не пропустил скорую с включенными маячками.

По неподтвержденным данным канала, выпавший на дорогу человек скончался от полученных травм. В полиции телеканалу НТВ подтвердили факт ДТП. Медики и водитель скорой не пострадали. Информации о состоянии пациента нет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пациент выпал на дорогу из перевернувшейся скорой помощи в Подмосковье: видео
Медики погибли в ДТП со скорой и грузовиком на российской трассе
Массовая смертельная авария со скорой в Москве попала на видео