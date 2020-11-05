Медики погибли в ДТП со скорой и грузовиком на российской трассе

В Пермском крае машина скорой помощи столкнулась с грузовиком на трассе. Погибли два медработника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции края.

По словам собеседника агентства, смертельное ДТП произошло в четверг, 5 ноября, в 7 часов утра по московскому времени. Водителя столкнувшегося со скорой грузовика Hyundai госпитализировали. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова уточнила в своем Instagram, что погибли женщина 42 лет и мужчина 38 лет. Еще двое, по ее словам, получили травмы.

Ранее в Москве произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей, включая машину скорой помощи. Инцидент случился на Кутузовском проспекте. В результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали.