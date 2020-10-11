В Москве произошло смертельное ДТП с участием скорой

В Москве произошло смертельное столкновение пяти автомобилей, включая машину скорой помощи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте. В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают причины ДТП. В настоящее время движение автотранспорта ограничено.

7 октября произошла авария на федеральной трассе «Кавказ» в Кизлярском районе. Столкнулись три грузовика, школьная «Газель» и легковушка. Погибли водитель и две женщины в «Газели». Пострадали восемь детей и один взрослый, их доставили в больницы с различными травмами. По данным республиканского Минздрава, трое детей и один взрослый находятся в тяжелом состоянии.