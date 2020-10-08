Названа причина смертельного ДТП с детьми в Дагестане

Причиной смертельного ДТП с участием школьного автобуса и грузовика в Дагестане стал выезд грузовой машины на встречную полосу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Водитель грузовика выехал на встречную полосу движения и врезался в остальные [автомобили]», — сказали в ведомстве, добавив, что устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Авария произошла вечером 7 октября на федеральной трассе «Кавказ» в Кизлярском районе. Столкнулись три грузовика, школьная «Газель» и легковушка. Погибли водитель и две женщины в «Газели». Пострадали восемь детей и один взрослый, их доставили в больницы с различными травмами. По данным республиканского Минздрава, трое детей и один взрослый находятся в тяжелом состоянии.