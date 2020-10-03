Чудом выживший в ДТП российский водитель попытался покончить с собой из-за груза

Под Воронежем водитель фуры попал в аварию на трассе М4 «Дон»: перегруженный прицеп с бытовой химией занесло на дороге, и машина перевернулась. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Водитель испугался за испорченный товар и попытался покончить с собой, его успели спасти.

«Фура ехала с перегрузом, разогналась больше положенной нормы скоростного режима, прицеп занесло, фура перевернулась. Весь груз оказался на дороге», — рассказал источник телеканала. Он добавил, что машина врезалась в столб, снесла дорожное ограждение, а водитель, вылетев через лобовое стекло, чудом остался жив. В панике мужчина решил, что ему придется оплачивать пропавший товар и решил совершить самоубийство, но его заметили с трассы.

В начале сентября на 547 километре трассы произошла еще одна авария. Тогда из-за перевернувшейся фуры дорогу залило тоннами битума. Пострадавших в ДТП не было.