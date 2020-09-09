Россиянин сел в грузовик, разбил 13 машин и попытался сбежать

В Хабаровске россиянин на грузовике разбил 13 машин, сбил столб и попытался сбежать. Видеозапись произошедшего опубликована в Instagram-аккаунте «ДТП Хабаровска».

Согласно публикации, авария произошла на улице Калинина. На кадрах видно, что грузовик едет задним ходом и таранит припаркованные автомобили, а другие участники движения пытаются избежать столкновения. В итоге грузовик сносит фонарный столб и останавливается.

Как пишет Telegram-канал «Мобильный репортер», после происшествия водитель грузовика попытался сбежать, но его остановили очевидцы. Они предположили, что мужчина был пьян. По данным «Вести Хабаровск», проверка водителя на алкотестере показала отрицательный результат. При этом выяснилось, что мужчина ранее был лишен прав за вождение в пьяном виде, и у него не было полиса ОСАГО. Его доставили в полицию.

30 августа в Нижегородской области грузовик протаранил поезд на железной дороге. Из-за столкновения фура залетела на вагонетку. По данным пользователей соцсетей, в месте, где произошла авария, нет шлагбаума, а ведущий к ней участок дороги, прямой. Из-за этого автомобили разгоняются, но не успевают затормозить перед путями.