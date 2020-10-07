В Дагестане произошло смертельное ДТП со школьным автобусом и грузовиками

В Дагестане четыре человека погибли в результате столкновения школьного автобуса и нескольких грузовых автомобилей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, все погибшие в ДТП — взрослые. Предварительно в результате аварии пострадали до десяти человек. Среди пострадавших есть дети, уточнили в МВД республики.

Дополнение: Позднее в республиканском МВД агентству уточнили, что в результате ДТП погибли не четверо, а трое. «По данным полиции, в аварию попали школьная "Газель", легковой автомобиль и три грузовика. Погибли две женщины и один мужчина. Пострадали восемь детей и один взрослый», — пояснили там.

31 июля в Крыму на трассе «Таврида» автобус с пассажирами врезался в ехавший перед ним КамАЗ с прицепом. В автокатастрофе погибли девять человек. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора перевозки. Возбуждено два уголовных дела.