В российском городе столкнулись машина полиции и скорая помощь, это произошло в субботу, 23 января, в Саратове. По данным минздрава области, пациент из скорой скончался, фельдшер пострадала. Об этом пишут РИА Новости.

ДТП произошло в районе полудня на пересечении улиц Кутякова и Астраханской. «Произошло столкновение автомобиля скорой помощи, перевозившего пациента в лечебное учреждение и автомобиля органа полиции. В результате ДТП автомобиль медиков опрокинулся», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета.

«По предварительной информации, "Лада Гранта", за рулем которой находился участковый уполномоченный полиции (39 лет), двигалась на разрешающий сигнал светофора, автомобиль скорой медицинской помощи проезжал перекресток с включенными спецсигналами», — прокомментировали в СК. Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

В начале декабря 2020 года машина скорой помощи столкнулась с автомобилем в подмосковной Электростали и перевернулась. От удара носилки с пациентом вылетели на трассу.