В Подмосковье погиб помогавший пострадавшим в ДТП фельдшер

Под Серпуховом в Московской области погиб в ДТП фельдшер скорой помощи, который оказывал помощь пострадавшим в другой аварии. Об этом сообщает местная прокуратура, передает РИА Новости.

Инцидент произошел утром 1 января на дороге А-108. Автомобиль ВАЗ-2112 врезался в машину скорой помощи, которая в этот момент находилась на месте ДТП. Фельдшер скончался, водитель скорой и инспектор ГИБДД получили травмы.

Также уточняется, что в первой аварии пострадали три человека, которых зажало в машине.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По данным ГУ МВД по области, водитель ВАЗ был пьян.

Ранее сообщалось, что смертность на дорогах Подмосковья сократилась на 11 процентов в 2020 году, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось девять процентов. Вице-губернатор Игорь Тресков напомнил, что в 2020 году году по поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе отремонтировали свыше двух тысяч километров дорог, с начала года было открыто 12 дорог.