Смертность на дорогах Подмосковья снизилась в 2020 году

Смертность на дорогах Подмосковья сократилась на 11 процентов в 2020 году, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось девять процентов. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 17 декабря.

«За три года на 10 основных региональных дорогах аварийность снизилась на 50 процентов, а на 79 аварийных дорогах, где ежегодно погибали более двух человек, — на 69 процентов», — рассказал вице-губернатор Игорь Тресков.

Он напомнил, что в этом году по поручению губернатора Андрея Воробьева

в регионе отремонтировали свыше двух тысяч километров дорог, с начала года было открыто 12 дорог. Из-за установки светодиодных маячков на пешеходных переходах и комплексов фотовидеофиксации в аварийных зонах сократилось число ДТП с участием пешеходов, отметил Тресков.

В свою очередь, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик рассказал, что каждое 8-е происшествие с погибшими происходит по вине пьяных водителей и пешеходов.

В 2021 в рамках нацпроекта в области построят свыше 100 км тротуаров, установят 300 «лежачих полицейских», сделают дополнительное освещение и проекционную разметку на 500 пешеходных переходах.