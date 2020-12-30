Члены сборной России по лыжам попали в ДТП в Европе

Члены сборной России по лыжным гонкам попали в аварию на границе Италии и Швейцарии. Об этом сообщает издание Blick.

ДТП произошло в ночь с 29 на 30 декабря. Микроавтобус с шестью пассажирами съехал с трассы и застрял. Пострадавшие вызвали экстренные службы и впоследствии отказались от медицинской помощи. Отмечается, что один из пассажиров микроавтобуса получил сотрясение мозга.

В сообщении швейцарского издания отмечалось, что в автомобиле находились именно лыжники российской команды. Однако, старший тренер сборной страны Юрий Бородавко заявил, что в ДТП попали именно члены сервисной бригады. Спортсменов в машине не было, сообщает РИА Новости.

Многодневка «Тур де Ски» пройдет с 1 по 10 января в Италии и Швейцарии. Стартует турнир в Валь-Мюстаир в Швейцарии. Продолжится многодневка в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме в Италии.