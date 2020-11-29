Российские лыжники завоевали два серебра в гонках преследования на этапе КМ

Российские лыжники завоевали две серебряные медали в гонках преследования свободным стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

У мужчин второе место на 15-километровой дистанции занял Александр Большунов. На финише он уступил норвежцу Йоханнесу Клебо. Соревнования прошли в воскресенье, 29 ноября.

Ранее в тот же день в Руке состоялась женская гонка на 10 километров. Серебряную медаль завоевала Татьяна Сорина. Первое место у норвежки Терезы Йохауг.

В прошлом сезоне Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Он стал первым россиянином, которому удалось добиться этого.