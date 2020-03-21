Лучший лыжник сезона Большунов раскрыл размер своего заработка

Победитель общего зачета Кубка мира сезона-2019/20, российский лыжник Александр Большунов в эфире «Матч ТВ» раскрыл размер заработка по итогам текущего сезона.

«Я пока даже не смотрел. 13 миллионов рублей? От этой суммы еще минус половина», — рассказал Большунов. Он понадеялся, что зарплата лыжников будет сопоставима с выплатами для хоккеистов.

11 марта Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Через три дня спортсмен рассказал, что его оставили без трофея и не дали отпраздновать победу, так как заключительные этапы Кубка мира было решено отменить из-за распространения коронавируса.

Большунов стал первым российским лыжником, победившим в турнире. В истории отечественного лыжного спорта он стал третьим спортсменом, добившимся такого успеха: обладателями Кубка мира становились также советские лыжники Александр Завьялов и Владимир Смирнов.

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