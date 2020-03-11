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Общий зачет Кубка мира впервые выиграл российский лыжник

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Александр Большунов
Александр Большунов

Россиянин Александр Большунов выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам. Это стало известно после того, как сборная Норвегии отказалась от участия в заключительных этапах соревнований, которые пройдут в Канаде и США, передает ТАСС.

За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. Он стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира.

Следующие четыре места в зачете занимают норвежцы: Йоханнес Клебо (1726 очков), Пол Голберг (1311 очков), Симен Крюгер (1260 очков), Шур Рете (1257 очков).

Глава комитета по лыжным гонкам Федерации лыжного спорта Норвегии Турбьорн Скугстад объяснил отказ сборной страны от участия в дальнейших гонках эпидемией коронавируса, передает NRK. По его словам, спортсмены решили отдать приоритет здоровью, а не достижениям.

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