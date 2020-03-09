Обвинивший Большунова в обмане норвежец пожаловался на нападки «злых русских»

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, спровоцировавший падение россиянина Александра Большунова на третьем этапе «Ски Тур» и обвинивший его в обмане на четвертом этапе, пожаловался на нападки российских болельщиков. Слова норвежца приводит Dagbladet.

По мнению Крюгера, в российских СМИ инцидент с падением Большунова был представлен неправильно, поэтому фанаты отреагировали эмоционально. «Некоторые русские были очень злыми», — отметил норвежец. Он добавил, что сообщения не повлияли на его настрой. «Было много забавных комментариев, которые я прочитал через переводчик. Надеюсь, в России меня простили», — заключил спортсмен.

Полуфинал спринта на третьем этапе «Ски Тура» прошел 18 февраля. Большунов упал на дистанции и занял четвертое место в своем забеге. Крюгер при обгоне наехал на лыжу россиянина и упал перед ним, из-за чего Большунов споткнулся.

Так же в феврале Крюгер заявил, что Большунов мог обманом победить в масс-старте в рамках четвертого этапа «Ски Тур». По словам норвежца, россиянину помог снегоход, который двигался параллельно ему. Большунов ответил на это, что видел снегоход всего несколько раз и использовал его в качестве навигатора.

Последнюю победу Большунов, который является лидером общего зачета Кубка мира, одержал 8 марта. Он финишировал первым в марафонской гонке на этапе мировой серии в норвежском Холменколлене. Крюгер в этой гонке завоевал серебро.

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