Большунов проиграл и обвинил норвежцев в нечестной игре

Российский лыжник Александр Большунов, не сумевший попасть в финал спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура», обвинил сборную Норвегии в нечестной игре. Его слова приводит NRK.

«Я очень зол на команду Норвегии после сегодняшней гонки. Я просто зол! Нужно соревноваться по-честному. Трасса была достаточно широкой. Зачем он наехал на мою лыжу — непонятно», — заявил лыжник.

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В полуфинале Большунов занял четвертое место в своем забеге из-за падения, спровоцированного норвежцем Сименом Крюгером. Норвежец при обгоне наехал на лыжу россиянина и упал перед ним, из-за чего Большунов споткнулся. Крюгер пришел к финишу последним.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клэбо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, третье — француз Рено Жай. Лидером общего зачета Кубка мира на данный момент является Большунов. Клебо отстает от него на 482 очка.

20 февраля лыжники пробегут масс-старт в рамках «Ски Тура». Многодневка продлится до 23 февраля. Ее победитель получит 300 очков.

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