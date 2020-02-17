Норвежскому лыжнику в обход правил разрешили съездить к врачу

Норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо в обход правил Международной федерации лыжного спорта (FIS) разрешили посетить врача. Об этом сообщает Aftonbladet.

Согласно регламенту многодневки «Ски Тура» лыжники должны передвигаться между городами, где проходят гонки, только на поезде — за нарушение правил спортсмены подвергаются санкциям вплоть до дисквалификации. Несмотря на это, FIS разрешила Клебо отправиться в норвежский Тронхейм, где проживает его лечащий врач, на машине.

3 февраля Клебо сломал палец руки после удара по игровому автомату. Из-за этого он был вынужден пропустить этап Кубка мира в шведском Фалуне.

Лидером общего зачета Кубка мира на данный момент является россиянин Александр Большунов. Клебо отстает от него на 502 очка.

18 февраля лыжники пробегут спринт свободным стилем в рамках «Ски Тура». Многодневка продлится до 23 февраля. Ее победитель получит 300 очков.

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