Вяльбе отреагировала на слова норвежцев об уничтожении лыжного спорта в России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире телеканала «Россия 1» отреагировала на критику российского лыжного спорта от норвежских журналистов.

Вяльбе заявила, что настраивает спортсменов сборной России не обращать внимание на негативную информацию. По ее словам, лидер российской команды Александр Большунов не читает эти сообщения. В интервью «КП» глава ФЛГР назвала публикации СМИ психологической атакой на лыжников.

10 февраля норвежское издание Dagbladet выпустило материал о проблемах в российском лыжном спорте. Журналисты обратили внимание на успехи Большунова, отметив, что его достижения остаются в тени скандалов сборной России. Они указали на ошибки Вяльбе, которая доверила тренировать Большунова уличенному в допинговых махинациях тренеру Юрию Бородавко.

23-летний Большунов — трехкратный серебряный призер Игр в Пхёнчхане. В этом сезоне он является лидером общего зачета Кубка мира, имея отрыв от ближайшего преследователя — норвежца Йоханнеса Клебо — в 425 очков.

В 2010 году Бородавко был дисквалифицирован на два года из-за допинговых скандалов. Под его руководством тренировались российские лыжники Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Юлия Иванова, пожизненно отстраненные от соревнований из-за нарушений антидопинговых правил. Впоследствии спортсмены были оправданы.

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