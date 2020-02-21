Большунов ответил на обвинения норвежца в победе с помощью снегохода

Российский лыжник Александр Большунов в эфире «Матч ТВ» ответил на критику норвежца Симена Хегстада Крюгера.

Большунов заявил, что видел снегоход всего пару раз и использовал его в качестве навигатора. «Его и видно не было толком, как и трассу иногда. Не понимаю, какое преимущество можно тут получить», — посчитал он.

Ранее 21 февраля Крюгер предположил, что выиграть в масс-старте в рамках четвертого этапа «Ски Тур» Большунову помог снегоход, который двигался параллельно лыжнику. По мнению норвежца, остальным спортсменам приходилось бороться с сильным встречным ветром, в то время как россиянина прикрывало транспортное средство.

20 февраля Большунов победил в масс-старте, преодолев дистанцию за 1 час 19 минут и 34,9 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен. Россиянин возглавляет общий зачет Кубка мира, набрав 1810 очков.

«Ски Тур» продлится до 23 февраля. Победитель многодневки получит 300 очков.

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