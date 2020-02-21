Норвежские лыжники признали силу Большунова

Сборная Норвегии по лыжным гонкам поздравила россиянина Александра Большунова с удачным выступлением на «Ски Тур». Их слова приводит издание VG.
Тренер команды Эйрик Мюр Носсум назвал Большунова лучшим лыжником в мире после победы россиянина в масс-старте. «Это один из самых удивительных моментов, которые я видел в дистанционной гонке», — заявил он. Лыжник Пол Голберг посчитал, что борьба в общем зачете турнира закончена, а главный соперник Большунова Йоханнес Клебо признал его силу и назвал победу лыжника красивой.
20 февраля Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур». Он преодолел дистанцию за 1 час 19 минут и 34,9 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы Клебо и Эмиль Иверсен.
Лидером общего зачета Кубка мира на данный момент является Большунов. Клебо отстает от него на 486 очков.
Многодневка продлится до 23 февраля. Ее победитель получит 300 очков.