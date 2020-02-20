Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

23-летний Большунов преодолел дистанцию за 1 час 19 минут и 34,9 секунды. Вторым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клебо. Третье место также осталось за представителем Норвегии — Эмилем Иверсеном.

18 февраля россиянин не сумел попасть в финал спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура». Большунов обвинил в неудаче спортсменов из сборной Норвегии. В одном из эпизодов Симен Кригер задел отечественного лыжника при обгоне и спровоцировал его падение.

Многодневка продлится до 23 февраля. Победитель получит 300 очков.

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