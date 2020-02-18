Нечестные действия норвежца по отношению к Большунову попали на видео

Момент, когда норвежский лыжник Симен Крюгер наехал на лыжу россиянина Александра Большунова во время спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура», попал на видео. Ролик с нечестными действиями норвежца появился в Twitter Eurosport.

В полуфинале Большунов занял четвертое место в своем забеге из-за падения, спровоцированного Крюгером. Норвежец при обгоне наехал на лыжу россиянина и упал перед ним, из-за чего Большунов споткнулся. Крюгер пришел к финишу последним.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клэбо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, третье — француз Рено Жай. Лидером общего зачета Кубка мира на данный момент является Большунов. Клебо отстает от него на 482 очка.

20 февраля лыжники пробегут масс-старт в рамках «Ски Тура». Многодневка продлится до 23 февраля. Ее победитель получит 300 очков.

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