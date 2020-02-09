Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на девятом этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин преодолел дистанцию в 15 километров за 33 минуты и 10,3 секунды. Таким образом, он опередил норвежца Сьюра Рете, который уступил российскому лыжнику менее секунды. Третье место также осталось за представителем российской сборной. Иван Якимушкин преодолел дистанцию за 33,2 минуты.

До этого Большунов праздновал победу в скиатлоне 15 + 15 километров. Россиянин выиграл эту гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

23-летний Большунов — трехкратный серебряный призер Игр в Пхенчхане.

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