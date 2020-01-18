Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Россиянин преодолел дистанцию за 33 минуты 45 секунд. Серебро досталось финну Ийво Нисканену (+24,3 секунды), бронза — норвежцу Шуру Рете (+40 секунд).
Ранее 18 января серебро в гонке на 10 километров завоевала россиянка Наталья Непряева.
Большунов — победитель многодневки «Тур де Ски» текущего сезона и лидер общего зачета Кубка мира.
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