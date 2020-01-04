Российский лыжник Большунов пообещал налить норвежцу Клэбо водки перед стартом

Российский лыжник Александр Большунов пообещал налить норвежцу Йоханнесу Клэбо водки перед стартом. Его слова приводит «Матч ТВ».

Большунов рассказал, как поступает с призовыми подарками после гонок. «Я же на сыре и варенье бегаю. А водка для Клэбо была, он не пришел, так что не открывали. Думаю завтра налить ему перед стартом», — пошутил спортсмен.

Большунов уже приглашал Клэбо выпить с ним водки по случаю дня рождения (31 декабря российскому лыжнику исполнилось 23 года). Однако норвежец ответил отказом, так и не придя на вечеринку соперника.

4 января Большунов завоевал бронзу в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Победителем гонки стал Клебо, преодолевший дистанцию за 3 минуты 03,78 секунды. Большунов отстал от него на 1,33 секунды.

«Тур де Ски» завершится 5 января.

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