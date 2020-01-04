Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Полные результаты гонки доступны на сайте соревнований.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 3 минуты 03,78 секунды. Устюгов отстал от норвежца на 0,7 секунды. На третьем месте расположился еще один россиянин Александр Большунов, отставший от победителя на 1,33 секунды.

3 января Устюгов занял второе место в масс-старте на 15 километров классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски». Он отстал от победившего Клебо на 0,7 секунды.

Устюгов дважды побеждал на чемпионате мира 2017 года. Также россиянин выигрывал «Тур де Ски» в сезоне 2016/2017.

«Тур де Ски» завершится 5 января.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!