Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»

Сразу три представителя российской команды заняли пьедестал в гонке свободным стилем на третьем этапе «Тур де Ски» в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место завоевал Сергей Устюгов. Победитель гонки преодолел 15 километров за 31 минуту 2,5 секунды. Вторым финишировал Иван Якимушкин. Его отставание от лидера составило 22,6 секунды. Третью строчку занял Александр Большунов, отстав от Устюгова на 29 секунд.

Еще три российских лыжника попали в десятку по итогам старта. Это Артем Мальцев, занявший шестое место, Андрей Ларьков (7). Денис Спицов замкнул десятку.

В общем зачете «Тур де Ски» лидирует норвежец Йоханнес Клэбо. Он показал 17-й результат в прошедшей гонке. Большунов сократил отставание от норвежского лыжника. Россиянин занимает вторую строчку, отставая от лидера в общем зачете на 32 секунды.

Четвертый этап пройдет 1 января. Спортсменам предстоит гонка преследования на 15 километров.

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