В сборной России призвали наказать шведского лыжника за инцидент с Большуновым

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карла-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова после гонки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде. Его слова приводит Expressen.

Крамер посчитал, что необходимо давать предупреждения за ругательства в адрес соперников.

29 декабря Вестберг обвинил Большунова в поломке палки по ходу 1/4 финала спринта, из-за чего швед не смог отобраться в полуфинал соревнования. После финиша он крикнул россиянину: «What the fuck man?!» [Какого ***, чувак]. В ответ Большунов развел руками. Позднее Вестберг извинился за случившееся.

Победителем спринта стал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, на третьем месте расположился француз Ришар Жуве. Большунов не сумел отобраться в решающую стадию гонки.

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