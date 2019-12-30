Шведский лыжник обматерил Большунова и объяснился

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обматерил россиянина Александра Большунова после гонки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде. Его слова приводит Aftonbladet.

Вестберг обвинил Большунова в поломке палки по ходу 1/4 финала спринта, из-за чего швед не смог отобраться в полуфинал соревнования. После финиша он крикнул россиянину: «What the fuck man?!» [Какого ***, чувак]. В ответ Большунов развел руками. После случившегося Ветсберг объяснил свое поведение.

«Кто-то наехал на мою палку сзади. Я решил, что это Большунов, поэтому и обматерил его. Мне стыдно за свое поведение, и я хочу принести Александру свои извинения», — сказал швед в интервью Expressen.

Победителем спринта стал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, на третьем месте расположился француз Ришар Жуве. Большунов не сумел отобраться в решающую стадию гонки.

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