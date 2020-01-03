Устюгов занял второе место в гонке «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на 15 километров классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Полные результаты гонки доступны на сайте соревнований.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 39 минут 51,0 секунды. Устюгов отстал от норвежца на 0,7 секунды. На третьем месте расположился еще один россиянин Александр Большунов, отставший от победителя на одну секунду.

Лидером общего зачета «Тур де Ски» после пяти этапов остается Большунов. Следом за ним располагаются Клебо и Устюгов, занимающие второе и третье место соотвественно.

Предпоследний этап соревнований пройдет в Валь-ди-Фьемме 4 января. В его рамках состоятся спринтерские гонки классическим стилем.

Устюгов дважды побеждал на чемпионате мира 2017 года. Также россиянин выигрывал «Тур де Ски» в сезоне 2016/2017.

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