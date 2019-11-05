Лыжник Устюгов рассказал о страдающих астмой норвежских спортсменах

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о норвежских спортсменах, принимающих противоастматические препараты. Его слова приводит Eurosport.

Устюгов вспомнил, как перед гонкой «Тур де Канада» норвежец Мартин Сундбю пользовался своими лекарствами. «Сундбю ко мне повернулся, баллончиком попшикался, и это было показательно с психологической стороны. В итоге он меня обогнал, и я запомнил этот момент, что он пшикался», — отметил он.

Лыжники и биатлонисты из сборной Норвегии часто обвиняются в злоупотреблении лекарствами от астмы. Перед Олимпийскими играми 2018 года сообщалось, что норвежцы взяли с собой на соревнования более шести тысяч доз препаратов от астмы.

Сундбю — двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира. В 2016 году он был пойман на употреблении допинга. Тогда норвежец превысил дозировку противоастматического препарата сальбутамола.

Устюгов не принимал участия в Играх в корейском Пхенчхане из-за отсутствия приглашения от Международного олимпийского комитета. Он дважды побеждал на чемпионате мира 2017 года. Также россиянин выигрывал «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017.

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