Норвежский тренер рассказал о невозможности допинга в стране

Норвежский тренер по лыжным гонкам Тронд Нистад высказался о применении допинга в спорте. Его слова приводит Dagbladet.

«Когда я был маленьким, нас в Норвегии учили, что убить мать — это плохо, а связаться с допингом — это еще хуже», — заявил специалист.

Нистад входил в тренерский штаб сборной Австрии, но покинул должность из-за скандала во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Во время соревнований пятеро иностранных лыжников, в том числе двое австрийцев, были уличены в применении кровяного допинга.

В 2016 году лидеры сборной Норвегии также были пойманы на употреблении допинга. Тогда Мартин Йонсруд Сундбю превысил дозировку сальбутамола, а Тереза Йохауг принимала анаболический стероид клостебол.

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