Еще один австрийский велогонщик признался в использовании кровяного допинга

Австрийский велогонщик Георг Прайдлер признался в использовании кровяного допинга и добровольно сдался полиции. Об этом сообщает Kronen.

Прайдлер рассказал, что на него оказывалось большое давление, а врачи уверяли его, что он никогда не попадется. По словам спортсмена, он понимал, что идет на обман. «Я захотел большого. А кровяной допинг позволил мне не прикладывать так много усилий», — добавил австриец.

Велогонщик принес извинения болельщикам и сборной Австрии. «Наверное, это была самая большая ошибка в моей жизни. Я должен извиниться перед всеми, кто сейчас чувствует себя обманутым. Простите!» — сказал он.

3 марта австрийский велогонщик Штефан Денифль признался в использовании кровяного допинга и был задержан полицией. После признания его отпустили.

27 февраля пятеро лыжников были задержаны на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Один из спортсменов был пойман за переливанием крови. Отмечалось, что полиция раскрыла глобальную допинговую сеть. Ее главой называют немецкого врача Марка Шмидта.

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