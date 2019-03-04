В деле о пойманных за переливанием крови лыжниках появились новые детали

В рамках антидопингового расследования в немецком Эрфурте было обнаружено 40 пакетов замороженной крови. Об этом сообщает Heute.

Пакеты находились в доме, арендованном немецким врачом Марком Шмидтом. По информации издания, он является главой международной допинговой сети. Шмидт заявил, что готов сотрудничать со следствием.

По словам главы прокуратуры Мюнхена Кая Гребера, в деле замешаны спортсмены, представляющие разные виды спорта, в том числе и завершившие карьеру в начале 2000-х. Гребер добавил, что за одно переливание крови атлет платил от 8 тысяч до 15 тысяч евро.

27 февраля стало известно о задержании пятерых лыжников на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Один из спортсменов был пойман за переливанием крови. Отмечалось, что полиция раскрыла глобальную допинговую сеть. По информации VG, здание, в котором проходила противозаконная деятельность, маскировалось под парикмахерскую.

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