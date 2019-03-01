Задержание пойманного за переливанием крови лыжника попало на видео

VOL.AT - Vorarlberg Online / YouTube

Задержание австрийского лыжника Макса Хауке в момент, когда он переливал себе кровь, попало на видео. Ролик появился на You Tube-канале Vorarlberg Online.

Кроме Хауке, были задержаны казахстанец Алексей Полторанин, австриец Доминик Балдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. Издание Kurier сообщает, что Хауке, Полторанин и Балдауф уже признались в применении кровяного допинга.

О задержании пятерых лыжников на чемпионате мира в австрийском Зеефельде стало известно 27 февраля. Отмечалось, что полиция раскрыла глобальную допинговую сеть. По информации VG, здание, в котором проходила противозаконная деятельность, маскировалось под парикмахерскую.

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