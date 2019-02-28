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Пойманные за переливанием крови иностранные лыжники прятались в парикмахерской

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Зеефельд

Координатор Федерации лыжных видов спорта Австрии Тронд Нистад раскрыл подробности допингового скандала на чемпионате мира в Зеефельде. Его слова приводит VG.

Нистад рассказал, что полиция устроила слежку за человеком, который распространял допинг среди лыжников. Он расположился недалеко от отеля австрийцев. «Здание, в котором он находился, было похоже на обычную парикмахерскую, куда спортсмены приходили и брали, что хотели. Это совершенно нереально. Такое ощущение, что мы попали в фильм, не зная, кто играет главную роль», — заявил Нистад.

По его словам, запрещенные препараты во время чемпионата мира употребляли пятеро спортсменов: казахстанец Алексей Полторанин, австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. Полиции удалось задержать Хауке в тот момент, когда он делал себе переливание крови.

27 февраля австрийская полиция в рамках рейда на чемпионате мира раскрыла глобальную допинговую сеть. В рамках дела об употреблении и распространении допинга было задержано пятеро спортсменов.

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