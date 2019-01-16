Чехи отказались уважать лучшего российского биатлониста из-за допинга

Чешский биатлонист Михаил Крчмарж заявил, что не может уважать россиянина Александра Логинова, который с 2014 по 2016 год был дисквалифицирован за нарушения антидопинговых правил. Слова спортсмена приводит портал Idnes.cz.

Крчмарж заметил, что у него нет ненависти ко всем россиянам. В то же время он подчеркнул, что Логинов занимался манипуляциями со своей кровью, причем делал это сознательно. «Я бы понял, если бы он съел что-то или принял лекарство с запрещенным препаратом случайно. Но переливание крови... Это непростительно», — заявил чех.

Его коллега и соотечественник Ондржей Моравец сказал, что даже не здоровается с Логиновым.

Против Логинова также выступал пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад. Он назвал победу россиянина в спринте на этапе Кубка мира-2018/2019 в немецком Оберхофе позором и заявил, что никогда не сможет его уважать. В общем зачете Кубка Логинов идет вторым, уступая только норвежцу Йоханнесу Бе.

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина. В декабре 2018-го, когда в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене нагрянула австрийская полиция, Логинов рассказал, что спортсменов заподозрили в махинациях с переливанием крови. Доказательств этому австрийская сторона не предоставила.

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