Российский биатлонист завоевал первое золото на Кубке мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринте на этапе Кубка мира-2018/2019 в немецком Оберхофе. Результаты соревнований доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Логинов преодолел дистанцию за 25 минут 59 секунд, не допустив ни одного промаха. На втором месте расположился норвежец Йоханнес Бе, финишировавший с отставанием в 25,2 секунды и допустивший один промах. Третье место занял швед Себастьян Самуэльссон, уступивший лидеру 36,8 секунды и не промахнувшийся ни разу.

Логинов принес сборной России первое золото на этапах Кубка мира этого сезона. До этого россиянин дважды завоевывал серебряные медали и дважды бронзовые.

Соревнования в Оберхофе продлятся до 13 января.

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