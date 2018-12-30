Шипулин провел последнюю гонку в карьере

Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в спортивной карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

31-летний россиянин завершил карьеру на Рождественской гонке, прошедшей в немецком Гельзенкирхене. Спортсмен в паре с россиянкой Екатериной Юрловой-Перхт занял седьмое место на соревнованиях.

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25 декабря Шипулин объявил об уходе из спорта. Он отметил, что на решение повлияла ситуация с обвинением его и других российских биатлонистов в использовании запрещенных препаратов на чемпионате мира в 2017 году. Кроме того, спортсмен пожаловался на состояние здоровья.

Шипулин шесть раз становился чемпионом мира. В его послужном списке также бронзовая медаль на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере и золотая на Играх-2014 в Сочи.

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