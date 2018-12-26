Шипулин заговорил о будущем

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о том, что собирается делать после завершения спортивной карьеры. Его слова приводит «Известия».

Шипулин отметил, что работа тренером ему не подходит. «Прямо или косвенно я остаюсь в спорте. Возможно, буду работать в СБР. Возможно, где-то в другом месте», — сообщил Шипулин. 31-летний спортсмен подчеркнул, что полностью своих планов раскрыть не может.

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25 декабря Шипулин объявил об уходе из спорта. Он отметил, что на решение повлияла ситуация с обвинением его и других российских биатлонистов в использовании запрещенных препаратов на чемпионате мира в 2017 году. Кроме того, спортсмен пожаловался на состояние здоровья.

Шипулин шесть раз становился чемпионом мира. В его послужном списке бронзовая медаль на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере и золотая на Играх-2014 в Сочи.

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