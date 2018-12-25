Завершившего карьеру Шипулина назвали вруном и лентяем

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение российского биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру. Его слова приводит Sport24

По утверждению Тихонова, он не сомневался, что Шипулин завяжет со спортом. Олимпийский чемпион заявил, что биатлонист обленился, не выполнял и половину нагрузок от тех, что доставались французу Мартену Фуркаду, и так и не стал капитаном для сборной России.

Кроме того Тихонов отметил, что недоволен добровольным отказом Шипулина от спорта. «Его мононуклеоз — это вранье, отмазка. Тренером он не будет работать точно, найдет теплое место и на этом все закончится. Я абсолютно не согласен с его решением», — добавил он.

Ранее 25 декабря Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. По словам биатлониста, на его решение повлияли подозрения в применении допинга и проблемы со здоровьем.

Последним стартом спортсмена станет Рождественская гонка, которая пройдет 29 декабря.

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